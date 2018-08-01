Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Жители Приморского района Санкт-Петербурга пожаловались на мусор, испорченные дорожки и газоны в Парке 300-летия после проведения VK Fest. Об этом сообщил местный житель в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «ВКонтакте».

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» После VK Fest на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга осталось много мусора

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» После VK Fest на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга осталось много мусора

По словам Ярослава Ш., дорожки в парке уничтожены, как и большинство газонов. Поверить словам мужчины не трудно — на фотографиях отчетливо видно, что парк находится явно не в лучшем состоянии.

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» Во время VK Fest испортили дорожки Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» VK Fest уничтожил газоны Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Ярослав пообщался с его работниками и узнал, что территорию приводят в порядок пожилые люди с 7:00 до 23:00 как по будням, так и в выходные дни. При этом за переработку им не доплачивают.

«Они этот парк убирают, стригут газоны, ухаживают за деревьями и т.д. И вот что они получают взамен — вытоптанные газоны, обломленные ветки, мусор, грязь и 16-часовой рабочий день без доплат в жару 29 градусов», — отмечает Ярослав.

Он добавил, что в администрации парка и Приморского района поступила уже не одна стопка жалоб от жителей города. Однако это не даёт никакого результата. Поэтому Ярослав предложил неравнодушным гражданам встретиться сегодня, 1 августа, и помочь работникам парка с уборкой.

«Сделаем хороший сюжет для прессы о том, как жители вынуждены убирать парк после этого фестиваля, и напишем коллективное письмо от жителей района в администрацию», — написал мужчина.

Жители района подтвердили слова Ярослава и заметили, что в прошлом году территория парка была еще в более плачевном состоянии после проведения фестиваля. Они также предложили написать жалобу в адрес организатора. Как отметил Хушруз А., массовые мероприятия всегда заканчиваются подобным результатом. Но ненормально, что организатор не возвращает площадку в том виде, в котором получил её.

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» Во время VK Fest испортили дорожки Парка 300-летия Санкт-Петербурга

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» После VK Fest на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга осталось много мусора

Впрочем, организатор фестиваля и сам вскоре высказался в комментариях к записи. Официальное сообщество VK Fest сообщило, что демонтаж конструкций и уборка всей территории парка занимает несколько дней. Сейчас мусор убрали на большей её части, но на некоторых площадках до сих пор идёт демонтаж, поэтому их приведут в порядок до конца сегодняшнего дня. После этого команда фестиваля начнёт работы по благоустройству парка: подсыпку помятых дорожек, мойку набережной и восстановление газона.

«Во время самого фестиваля волонтёры экологического движения «РазДельный Сбор» помогают нам организовать раздельный сбор и каждый год отправляют на переработку и вторичное использование тонны мусора — макулатуру, пластиковые бутылки, плёнки, алюминиевые банки, ковролин и баннеры», — добавили представители фестиваля.

Скриншот страницы ВКонтакте «Лахта Онлайн | Приморский район» После VK Fest на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга осталось много мусора

VK Fest 2018 проходил 28 и 29 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Его территорию заполнили 350 интерактивных площадок, на которых выступали Баста, Елена Темникова, Loboda, Джиган, Noize MC и другие артисты. Организаторы фестиваля — социальная сеть «ВКонтакте» и радиостанция «Радио Рекорд».