Калуга, 1 августа, 2018, 16:14 — ИА Регнум. В Калужской области 65-летняя начальник управления социальной защиты Калуги Зоя Артамонова (супруга калужского губернатора Анатолия Артамонова) стала обладательницей золотого значка ГТО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, за успешную сдачу нормативов ГТО золотой знак Зое Артамоновой вручил заместитель министра спорта Калужской области Юрий Соколов.

toanmda Золотой значок ГТО

Отмечается, что Зоя Артамонова давно и активно занимается спортом, отдает предпочтение велосипеду и лыжам. Золотые значки ГТО также были вручены начальнику управления по работе с населением Инге Грибанской, начальнику управления культуры Яне Васиной, начальнику управления финансов Екатерине Ивановой, начальнику управления ЗАГС Майе Паненковой и заведующей отделом по организации защиты населения Наталии Егоровой. Кстати, чиновники городской управы Калуги в настоящее время возглавляют рейтинг, составленный министерством спорта Калужской области по итогам сдачи норм ГТО.

Итак, какие же нормативы ГТО для женщин 65−69 лет необходимо выполнить? На данной ступени участницам предлагается преодолеть дистанцию в три километра с помощью «смешанного движения» (то есть, чередуя бег и ходьбу) или же методом «скандинавской ходьбы» (с использованием лыжных палок). Эти дисциплины ГТО не предусматривают временных ограничений: важен лишь сам факт достижения финиша. Помимо этого, в комплекс ГТО включены отжимания от гимнастической скамьи, подъем туловища из положения лежа, наклоны, преодоление 3-километровой дистанции на лыжах (альтернативные этому варианты — 2-километровый кросс по пересеченной местности или заплыв на 25 метров). Всего женщинам в возрасте предлагается испытать свои силы в шести дисциплинах, однако для получения золотой, серебряной или бронзовой награды достаточно на высоком уровне пройти 4 вида тестирования.

Напомним, в мае 2018 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, также обладатель золотого знака ГТО, предложил при аттестации чиновников учитывать выполнение ими нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). С проверки аттестуемого по этому показателю, по мнению калужского губернатора, и должна начинаться аттестация всех государственных и муниципальных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля на заседании правительства Калужской области губернатор Анатолий Артамонов резко высказался в адрес представителей министерств и муниципалитетов, которые не смогли сдать нормативы ГТО и «отделываются» справками по состоянию здоровья.