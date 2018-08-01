Оренбург, 1 августа, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Оренбурге намерены решительно взяться за борьбу с теневым бизнесом, а именно несанкционированной торговлей на городских улицах. Надзорные органы обещают не трогать пенсионеров, реализующих выращенные на огородах овощи и фрукты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, удар будет нанесён по недобросовестным предпринимателям, которые намеренно торгуют продукцией в больших объёмах и без всяких документов, разрешений, сертификатов.

Цитата из х/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»

Сегодня, 1 августа, в прокуратуре прошло межведомственное совещание, где обсуждался вопрос борьбы с теневиками. Прокурор Андрей Жугин подчеркнул, что борьба с несанкционированной торговлей должна быть эффективной.

«Я понимаю, что это теневой бизнес: уход от налогов, неоформленные трудовые отношения, потому что зачастую у продавцов отсутствуют вообще какие-либо документы, реализуется небезопасный для горожан товар, применяются обвесы и прочее. Наша общая задача — убрать этих нарушителей с улиц», — сказал Жугин.

По его словам, следует применять жёсткие меры к нарушителям. Он предложил внезапный рейд одновременно по всем несанкционированным местам торговли, чтобы предприниматели не могли друг друга предупредить. Через месяц, в начале сентября, чиновники, представители полиции и прокуратуры вновь встретятся, чтобы подвести итоги.