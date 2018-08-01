Москва, 1 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. В начале торговой сессии 1 августа российский рубль умеренно слабел. По состоянию на 13:30 мск российская валюта теряла к доллару 0,25% и к евро 0,1%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 62,66, в паре с европейской — на отметке $73,22, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рубль. Угроза падения

«1 августа вечером станут известны итоги очередного заседания ФРС, которые могут повлиять на позиции доллара, в том числе и на российском рынке, однако произойдет это уже после закрытия торговой сессии в России. На текущий момент в фокусе для рубля другие факторы. Например, снижение нефтяных котировок — с начала дня баррель Brent потерял 1% и торгуется на отметке $73,50. Это обстоятельство играет против рубля», — пояснила эксперт.

Впрочем, есть и факторы противовеса. Хорошая новость — продление минфином США крайнего срока, до которого инвесторы должны выйти из акций и облигаций попавших под санкции компаний, с 5 августа до 23 октября. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает спрос на рубли со стороны компаний для выплаты дивидендов. Однако это временный фактор — через некоторое время пойдет обратный процесс, дивиденды будут конвертироваться в иностранную валюту.

«Так или иначе, с учетом всех факторов динамика рубля в ближайшее время может быть нейтральной. При этом итоги заседания ФРС могут внести коррективы в позиции пары EUR/USD, что проявится на российском рынке уже 2 августа на открытии новой торговой сессии. Возможный диапазон колебаний курса рубля к доллару — 62−63,50, курса рубля к евро — 72,50 — 74», — считает Кулакова.

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