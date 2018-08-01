Москва, 1 августа, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Банк России установил новые курсы основных валют по отношению к российскому рублю. Так, со 2 августа курс североамериканской валюты по отношению к рублю составляет 62,5590 рубля за доллар, сообщает сайт Центробанка РФ. Курс евро составит 73,1064 рубля за единицу.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

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Таким образом, американский доллар подешевел к рублю на 0,33%, евро снизился на 0,04%. Пара евро/доллар утром 1 августа слегка снижалась и торговалась около $1,1680.

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Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 31 июля вечером доллар снижался на 0,25% к рублю, а евро, наоборот, укрепилось к рублю на 0,18%. Создается впечатление, что рубль готов укрепляться к доллару и даже легко штурмовать отметку в 61 руб./долл. Однако, по словам аналитиков, многое будет зависеть от решения по процентной ставке в США, которое ФРС примет 1 августа.