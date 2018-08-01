Москва, 1 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) может изменить кубок, который вручается чемпиону России по футболу. Об этом заявил коммерческий директор РПЛ Павел Суворов, 1 августа сообщает «Р-спорт».

Футбол

По словам Суворова, в РПЛ работают над этой концепцией. Кроме того, РПЛ обратилась в несколько агентств, чтобы они предложили вариант нового кубка.

Напомним, новый сезон 2018/19 российской футбольной премьер-лиги стартовал 28 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская премьер-лига представила новый логотип, который будет использоваться, начиная с сезона 2018/19. На новом логотипе изображён медведь.