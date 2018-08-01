Грозный, 1 августа, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Убийцы российских граждан — журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссёра Александра Расторгуева — должны быть найдены как можно скорее и наказаны по всей строгости закона. Те, кто совершил это преступление, являются не мусульманами или христианами, а уголовниками и бандитами, и их принадлежность ни к одной из религий не важна.

Цитата из х/ф «Арсенал». Реж. Александр Довженко. 1928. СССР Расстрел

Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя совершенное в Центрально-Африканской Республике преступление против российских граждан, которое, по сообщениям ряда СМИ, совершила повстанческая мусульманская организация «Селека». По мнению чеченского лидера, преступники должны быть наказаны по законам военного времени.

«Повторяю, что они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жёстко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева!» — написал Кадыров на своей странице в соцети.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Их тела нашли недалеко от населённого пункта Сибю, расположенного в 300 километрах севернее столицы страны — города Банги. По предварительным данным, съёмочную группу расстреляли на блокпосту боевики. Рассматривается версия, что их убили в целях ограбления.

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