Майкоп, 19 февраля, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Спортивный фестиваль, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоится 23 февраля на базе спортшколы олимпийского резерва №2 в Майкопе. Мероприятие пройдет под девизом «Папа, мама, я, ГТО — одна семья» на физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», сообщили ИА REGNUM 19 февраля в администрации города.

От каждого образовательного учреждения столицы Адыгеи в фестивале будет участвовать одна семья (папа, мама и ребенок в возрасте от 9 до 12 лет), которой предстоит проявить свои спортивные навыки. В основные виды программы включены бег, прыжки в длину с места, отжимание, метание в цель и другие упражнения.

Кроме того, для получения знака отличия ГТО можно будет сдать дополнительные нормативы: в беге на 30 метров и на длинные дистанции, плавании, метании и пулевой стрельбе. Присоединиться к участию в фестивале могут все желающие.