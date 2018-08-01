Астрахань, 1 августа, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Повышать пенсионный возраст нужно, потому что демографическая ситуация уже зашкаливает. Но принимать этот законопроект надо с изменениями, которые касаются здоровья, необходимо уменьшить возрастную планку тем, кто действительно заслуживает внимания со стороны здравоохранения, также есть люди, которые работают на тяжелых производствах, на жаре или на холоде, поэтому здесь надо подходить индивидуально, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Валентина Анопко.

Женщина в возрасте

Пока окончательно не принят закон, надо рассмотреть все разногласия, тонкости и нюансы. В частности, в законопроекте наблюдается неуравновешенность гендорной политики между мужчинами и женщинами, но здесь также связано с демографией, потому что руководствовались тем, что женщины живут дольше мужчин. Но при этом надо рассматривать, какое семейное положение, сколько детей и т. д.

«Повышать обязательно нужно, но еще предстоит внести много корректировок. Нужно всё подробно просчитать. К тому же президент РФ Владимир Путин ещё окончательно не одобрил предложение правительства. После изучения ситуации по регионам все будут ждать решения главы государства», — высказала свое мнение Анопко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»