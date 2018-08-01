Павлодар, Казахстан, 1 августа, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Китайская компания планирует инвестировать в строительство завода по производству веществ для пестицидов в Павлодарской области 10 млрд тенге ($28,8 млн), сообщает 1 августа издание Pavlodarnews.

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Инвесторы из Китая заинтересованы в строительстве завода в свободной экономической зоне «Павлодар». Мощность производства составит 24 тыс. тонн специальной кислоты (2,4-Д) в год. Продукция будет экспортироваться в СНГ и Южную Америку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году валовой приток прямых иностранных инвестиций из Китая в Казахстан составил $998,7 млн, что на 3,8% больше, чем годом ранее. Обязательства Казахстана перед китайскими инвесторами составили $15,8 млрд.