Пекин, 1 августа, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Полицейские Китая и Малайзии провели успешную совместную операцию по ликвидации трансграничной ОПГ, занимавшейся наркоторговлей; задержаны 11 подозреваемых, у которых конфисковано почти 250 кг метамфетамина, сообщает 1 августа Синьхуа со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета КНР по контролю над наркотиками.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Перекрыто

Сообщается, что ОПГ была обнаружена в августе прошлого года в провинции Юньнань (Юго-Запад страны) и действовала вдоль границы КНР с Мьянмой, поставляя наркотики в Малайзию партиями, весом по 100 кг.

В январе удалось задержать дилера, показания которого помогли выйти на остальных участников группировки; в июле были задержаны 10 граждан Малайзии и 156 кг «товара».

Госкомитет КНР назвал проведенную операцию примером эффективного двустороннего регионального сотрудничества и выразили надежду на продолжение успешного сотрудничества.