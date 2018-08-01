Вашингтон, 1 августа, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Американская академия кинематографических искусств и наук организовала в своём Twitter флешмоб. Пользователи пересказывают сюжеты любимых фильмов с помощью пяти слов. К ним присоединились и знаменитости.

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«Опишите сюжет своего любимого фильма в пяти словах», — пишут представители Академии.

Пользователи с энтузиазмом отреагировали на такое предложение. Пост собрал более 43 тыс. комментариев.

«Маленький человек возвращает украденную драгоценность».

«Едят печенье в долгой дороге», — так описали трилогию «Властелин колец» Хьюго К. и Эймон Т.

Некоторые пользователи решили не просто кратко пересказать сюжет, а написать всего одну фразу, по которой можно узнать картину.

«Никогда не называй его имя», — написал пользователь Darealestwordsevatweeted о серии фильмов «Гарри Поттер».

«Передай мне бинокль, Лиза», — вспомнил Крис Х. о картине «Окно во двор».

«Я Уильям Уоллас! Свобода!» — упомянул фильм «Храброе сердце» Джефф.

К флешмобу присоединились и знаменитости. Так, Арнольд Шварцнегер не стал скромничать и своим любимым фильмом назвал картину «Терминатор».

"Машину отправляют в прошлое, чтобы убить», — написал он.

К интерактиву также присоединились режиссёры Эдгар Райт и Рон Ховард, постановщик Армандо Ианнуччи, актёр Курт Лодер, писательница Рейчел Книг и другие.

Ранее в Twitter проходил флешмоб #3WordsICannotStand («Три невыносимых слова»). Пользователи в трёх словах рассказывали о том, что их больше всего раздражает. Самой популярной темой таких твитов оказалась политика. Многие юзеры признавались, что их раздражает президент США Дональд Трамп.