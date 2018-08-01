Тюмень, 1 августа, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Тюменцы с помощью прокуратуры отстояли от вырубки уникальный лесной массив в черте города, в котором обнаружены растения, занесённые в Красную книгу. Теперь здесь не будет общественно-деловой зоны, позволяющей возводить объекты капитального строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Никита Устинов ИА REGNUM Берегите лес!

Прокурорская проверка прошла по жалобам тюменцев, сообщивших, что с 2008 года решением Тюменской городской думы были изменены функциональная и территориальная зоны 4,6 га уникального леса на 7 км Салаирского тракта с «городских лесов» на «общественно-деловую зону и зону спортивного назначения». Это позволяло вести строительство в лесном массиве.

Арендаторами лесного участка в своё время были разные компании. Срок окончания последнего договора истёк в мае 2018 года. Тюменцы препятствовали его продлению, опасаясь вырубки леса.

Благодаря вмешательству прокуратуры лес будет сохранён и будут внесены соответствующие поправки в правила землепользования и застройки города Тюмени.

Напомним, по данным местных экологов, в Тюмени на начало 2018 года произрастало 2,3 кв. м зелёных насаждений на человека, при нормативе 10 кв. м. Согласно генплану развития города, к 2025 году в Тюмени должно быть 25 кв. м насаждений на человека. Общественники Тюмени неустанно бьют тревогу о нехватке деревьев в городской черте — под строительство зданий, домов и деловых центров вырубается последнее. И справедливости ради надо признать, что к их протестам и обращениям в последнее время тюменские власти прислушиваются.