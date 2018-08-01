Омск, 1 августа, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Омске 1 августа находится с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Известно, что вице-премьер побывал на одном из проблемных омских объектов — недостроенном метрополитене, а точнее на станции «Заречная».

Omskportal.ru Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко (слева) в Омске

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, Виталий Мутко «понимает, что без финансовой поддержки региону не осилить завершение стройки», но «прежде предлагает окончательно определиться с концепцией проекта».

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Между тем местные СМИ, освещая приезд федерального чиновника, трактовали его предложение несколько в ином ключе. Журналисты утверждают, что Мутко раскритиковал омские власти за метро.

«Что делать с наполовину готовой подземкой из трёх станций («Библиотека Пушкина», «Заречная» и «Кристалл»), омские чиновники не знают», — пишет, в частности, «Омск-информ».

Замгубернатора Омской области Игорь Бондарев предложил использовать объекты недостроенного метро для так называемого легкорельсового транспорта. По его словам, проекты и предложения есть, но сейчас существует предложение «обеспечить сухую консервацию до определения источника финансирования».

«Если у вас нет решения, что с этим делать, в чем смысл консервации? Надо в главном определиться, нужно метро или не нужно. Сядьте, разберитесь, как изменились пассажиропотоки, сделайте транспортный план города. Потом уже принимайте решение. Даже если сейчас мы найдём ресурсы на три эти станции, на что они повлияют?» — цитирует омский портал Виталия Мутко.

Как уточнили ИА REGNUM в облправительстве, готовность первой пусковой линии омского метро составляет 36%, а некоторых сооружений, например, станционного комплекса «Библиотека им. Пушкина», — 80%. На все пять станций и электродепо омской подземки имеется вся необходимая проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы. Пройдено 7,2 км тоннелей вместе с метромостом из общей протяжённости пускового участка в 12,1 км. В целом в строительство омского метрополитена вложено более 12 млрд рублей. Продолжение строительства объекта возможно только при финансовой поддержке федерального бюджета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2017 года омские власти объявили, что на завершение и ввод всех сооружений метрополитена требуется ещё порядка 22 млрд рублей.

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