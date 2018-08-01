Элиста, 1 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста особенно не касается категории инвалидов, но в целом поддерживаю эту инициативу и отношусь позитивно. Мера вынужденная, потому что количество работающих граждан несоизмеримо уменьшается. Для того чтобы повышать пенсии, нужно искать новые источники, повышение пенсионного возраста — один из них, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Элистинского городского собрания, председатель Калмыцкой республиканской общественной организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Новая жизнь» Александр Каманджаев.

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«Повышение пенсионного возраста даст возможность повысить пенсии инвалидам, о чём говорит правительство РФ и конкретные ответственные исполнители за эту реформу. Для инвалидов — это большое подспорье. Пенсии при новой пенсионной реформе повысятся. Людям с ограниченными возможностями планируется практически в два раза повысить пенсии», — отметил эксперт.

В настоящее время пенсии у инвалидов невысокие, при этом многие из них не работают, инвалидов просто не берут на работу. Это очень влияет на настроение и на их материальное положение. А ведь в России проживают 13 миллионов пенсионеров, это почти каждый девятый житель нашей страны. Поэтому для инвалидов хорошая новость, что размер пенсий значительно повысится, им будет на что жить.

«Для работающих инвалидов, а их в Калмыкии и в целом по стране не так много, повышение пенсионного возраста не является негативной новостью, потому что они и так уже федеральные льготники в связи с утратой здоровья, на инвалидов эта меры не повлияет. Пенсии будут начисляться по инвалидности, а не по старости. Негативно относятся к данной мере те люди, которым осталось до пенсии 3−4 года, но для других граждан — это ключ к тому, что они в будущем смогут рассчитывать на более высокую пенсию. Сейчас мнения регионов собираются, мониторятся и синтезируются, и, думаю, будет принято правильное и конструктивное решение», — высказал свое мнение Каманджаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»