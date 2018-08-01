Ярославль, 1 августа, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области покинул руководитель аппарата Юрий Валдаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Юрий Валдаев

Как пояснили в региональном правительстве, он переходит на новое место работы.

«За два года работы ему удалось систематизировать деятельность подразделений аппарата Правительства, выстроить эффективное взаимодействие с законодательным собранием региона», — отмечают в правительстве.

Юрий Валдаев принимал непосредственное участие в формировании существующей структуры правительства области, участвовал в организации и проведении выборов на территории Ярославской области.

Глава региона поблагодарил Юрия Валдаева за проделанную работу и пожелал успехов на новом месте. Между тем, как сообщают источники в региональных органах власти, два заместителя Юрия Валдаева также могут оставить свой пост.