Москва, 1 августа, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Корабли Северного, Черноморского и Балтийского флотов проводят масштабные учения на Балтике. По информации Минобороны РФ, манёвры проводятся на этапе свёртывания сил, ранее принимавших участие в Главном военно-морском параде.

Mil.ru ВМФ России

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В состав межфлотской группировки вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный крейсер «Орёл», большой противолодочный корабль «Североморск», фрегат «Адмирал Макаров». Также в учениях принимают участие большие десантные корабли «Иван Грен», «Королев», «Минск», всего более десятка боевых кораблей. Морякам предстоит отработать элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря.

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Планом учений также предусмотрен эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, за лето 2018 года военнослужащие Балтийского флота примут участие более чем в 20 учениях, в ходе которых будут отработаны практические действия корабельных сил, береговых войск и морской авиации флота. Кроме Средиземноморья, кораблям и судам Балтфлота предстоят дальние походы в Атлантику, Арктику, Индийский и Тихий океаны. В целом до конца 2018 учебного года к решению свойственных задач в удалённых районах Мирового океана будет привлечено 10 надводных кораблей и девять судов флота.