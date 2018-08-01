Берлин, 1 августа, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Какие последствия стоит ожидать президенту Франции Эммануэлю Макрону после скандала вокруг дела Александра Беналля? Газета 20 minutes цитирует немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое считает, что французский президент «падает со своего трона».

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Согласно немецкой газете, дело Александра Беналля, бывшего сотрудника Елисейского дворца, избившего манифестанта на демонстрации 1 мая, явно неблагоприятно сказывается на имидже главы государства.

Немецкая газета отмечает поворотный момент в отношении Эммануэля Макрона: «Это первый случай, когда президент Франции, который, казалось, всегда улыбается, сталкивается с кризисом таким долгим и плохо управляемым. Макрон падает с высоты своего юпитерианского трона».

По мнению издания, это «предупреждающий сигнал», который должен заставить Эммануэля Макрона переосмыслить свою политику.