Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 1 августа, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Самолет Ан-2 совершил жёсткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края из-за нестабильной работы двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Посадка Ан-2

Неисправность двигателя командир экипажа ощутил после взлета, она сопровождалась «дальнейшей просадкой приборов». Было решено сажать самолет по курсу движения.

При жёсткой посадке самолет получил конструктивные повреждения. Медицинская помощь пассажирам и членам экипажа не потребовалась. Проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля спасатели эвакуировали всех пассажиров самолета, совершившего жёсткую посадку в районе реки Янгето, в 150 км от поселка Тура. На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа.

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