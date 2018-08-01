Смоленск, 1 августа, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Первый Всероссийский День льняного поля — 2018 стартовал в Починковском районе Смоленской области 31 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Мероприятие организовано администрацией региона при поддержке министерства сельского хозяйства РФ. В открытии Дня льняного поля приняли участие губернатор Алексей Островский, врио министра промышленности и торговли Сергей Цыб, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Для участия в мероприятии съехались несколько тысяч человек из 23 регионов России, а также из Белоруссии: представители научных селекционных центров, семеноводческих хозяйств, сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий, компаний по поставкам биопрепаратов, минеральных и органических удобрений, кредитных и микрофинансовых учреждений.

Pochinok.admin-smolensk.ru Всероссийский День льняного поля

Губернатор Алексей Островский, открывая первый Всероссийский День льняного поля, отметил, что место проведения мероприятия именно в Смоленской области не случайно — ранее глава региона с такой инициативой обратился в Минсельхоз РФ. Глава Смоленской области также добавил, что мероприятие должно стать хорошей мотивацией в части активизации работы по развитию отечественного льноводства.

«Внедрение современных машин и технологий в льняной комплекс, кооперация всех участников производственных циклов, научное обеспечение и государственная поддержка позволят значительно повысить эффективность отрасли и достичь уровня производства льнопродукции, достаточного для обеспечения внутренней потребности России, а также выйти на международный рынок с качественной конкурентоспособной продукцией, производимой изо льна», — отметил глава региона.

«Созданная производственная база и имеющийся потенциал региона свидетельствуют о том, что мы готовы приступить к реализации прорывных амбициозных планов по дальнейшему развитию льняного комплекса не только Смоленской области, но и Российской Федерации, в целом. Сегодня мировая потребность в продукции, производимой изо льна, колоссальна. И наша главная задача — не упустить свой шанс, приумножить достигнутые успехи, занять лидирующие позиции в стране не только по производству, но и по экспорту льняной продукции», — подчеркнул губернатор.

Врио министра промышленности и торговли России Сергей Цыб назвал проведение первого Всероссийского Дня льняного поля одним из знаковых событий — особенно на фоне разработки стратегии развития льняного комплекса в России, и выразил надежду, что мероприятие послужит отправной точкой к развитию льняной промышленности в Российской Федерации.

Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов прочитал приветствие министра Дмитрия Патрушева, в котором, в частности. говорится. Что льноводство в России переживает новое рождение, а проведение Дня льняного поля «станет важным шагом на пути к распространению льноводства во многих российских регионах и выходу отрасли на устойчивую траекторию экономического роста».