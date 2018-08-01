Москва, 1 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В США вновь пытаются поднять обороты Russiagate. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм. 1823

«Новая волна «охоты на ведьм», похоже, разгорается в США. Американские русофобы вновь пытаются поднять обороты Russiagate», — отметил парламентарий.

Он указал на то, что только начали стихать вопли антироссийски настроенной части американской элиты, возмущенной тоном диалога президента США с президентом РФ, как началось формирование нового этапа похода против России.

Железняк считает, что на этом фоне будет особенно интересно понаблюдать за ходом уголовного разбирательства над главой предвыборного штаба Дональда ТрампаПолом Манафортом — «целью этого спланированного фейка является не Россия, а сам глава Белого Дома».

Вице-президент США Майкл Пенс предложил создать специальное ведомство по кибербезопасности. Он также сообщил в Facebook о якобы обнаруженных попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре.