Самара, 1 августа, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Бывший голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков стал игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом 1 августа сообщается на сайте самарского клуба.

Soccer.ru Сергей Рыжиков

Рыжиков подписал контракт с «Крыльями Советов», рассчитанный на два года. Вратарь будет выступать за новую команду под первым номером.

Отметим, что в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2017/18, в котором «Крылья Советов» встречались с ЦСКА (0:0), ворота самарского клуба защищал Евгений Конюхов.

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Напомним, Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он стал двукратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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