Милан, Италия, 1 августа, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Мэр Милана Джузеппе Сала сообщил, что городские власти не считают возможным претендовать на роль организатора Олимпийских игр 2026 года, передает La Repubblica в среду, 1 августа.

Steffen Schmitz Милан

Итальянские власти рассматривают возможность подачи коллективной заявки: зимние Игры 2026 года предлагается провести одновременно в Милане, Турине и Кортине д’Ампеццо.

По словам Салы, у Милана есть возможность принимать сами соревнования, но только в том случае, если общую организацию возьмут на себя другие.