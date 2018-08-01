Москва, 1 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве и Московской области в ближайшие часы сохранится на уровне +29°С, в связи с чем Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности, говорится в сообщении метеослужбы.

Александр Комаров ИА REGNUM Жара

Из прогностической карты следует, что серьезную опасность для жителей столичного региона в течение семи часов будет представлять «очень высокая температура».

Добавим, «оранжевый» уровень объявляется в случае, когда погода опасна и имеется вероятность стихийного бедствия и нанесения ущерба.