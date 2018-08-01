Пекин, 1 августа, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В том случае, если администрация Соединённых Штатов от шантажа перейдёт к дальнейшему ухудшению торговых отношений с Китаем, Пекин примет ответные меры, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Об этом сообщает 1 августа агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США. Ответный удар

«Американское давление и шантаж не подействуют. Если США начнут дальнейшую эскалацию ситуации, Китай неизбежно примет контрмеры, мы будем решительно защищать наши законные прав», — подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа предложит введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в интервью газете The South China Morning Post заявил, что «бессмысленная» торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к экономической стагнации крупнейшего города Калифорнии.

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