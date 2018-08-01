Грозный, 1 августа, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Жители Чечни уверены в завтрашнем дне. Они «довольны политической, экономической и общественной стабильностью в республике» и не собираются никуда уезжать. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

По его словам, такие выводы ему помогли сделать статистические данные о росте объемов ввода нового жилья. За первое полугодие 2018 года рост составил 210,3 тыс. кв. м, увеличившись в 2,7 раза. Наибольший объем построенного жилья возведен самими гражданами.

Кадыров отметил, что люди «не станут строить жилой дом, вкладывая в это заработанные в течение многих лет средства и кредиты», если они не верят в завтрашний день и не связывают будущее своих детей с регионом.

Назвав ситуацию со строительством жилья в Чечне строительным бумом, Кадыров связал ее со стабильностью в республике. Эти факты, по его словам, опровергают информацию, с которой выступает ряд СМИ, о стремлении жителей Чечни выехать из республики и даже из страны.

«Много было разных в СМИ разговоров о массовом оттоке населения из Чечни в Европу. Мы говорили, что это неправда, наоборот, наблюдается процесс возвращения семей, вынужденно покинувших Чечню в годы военных действий», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

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