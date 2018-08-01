Краснодар, 1 августа, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Кореновском районе Краснодарского края, на трассе М-4 «Дон» ранним утром 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 04:00. Как установлено, на трассе М-4 вблизи станицы Платнировской автомобиль Honda допустил столкновение с манипулятором, стоящим на обочине, после чего загорелся.

В результате аварии водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте.

Полиция начала проверку по факту ДТП. Предстоит также установить личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 августа, в соседней Ростовской области, также на трассе «Дон» в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа погибли шесть человек.