Салехард, 1 августа, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 31 июля встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Согласно официальной стенограмме встречи, обсуждались текущие вопросы управления регионом. Дмитрий Артюхов рассказал премьер-министру, как решается проблема ветхого жилья и прочие вопросы, актуальные для всех северных территорий. Говоря в целом об экономических показателях региона, врио губернатора назвал хорошими базовые показатели в экономике благодаря реализации крупных проектов. Он сообщил, что в 2017 году рост промышленности составил 9%, а по первому полугодию этого года 12%.

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В кулуарах же, как отмечают наблюдатели, знакомые с содержанием встречи, главной темой стало заключение концессии по строительству Северного широтного хода, который планируется как основной проект будущих лет в Арктической зоне России. Северный широтный ход — железнодорожная магистраль протяженностью 686 километров, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, а также Северную железную дорогу со Свердловской. В концессии участвует правительство России, правительство ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД». Окончание строительства ожидается в 2023 году, ежегодно по Северному широтному ходу можно будет перевозить 20 млн тонн грузов в год. После запуска магистрали прогнозируется, что недропользователи охотнее станут приобретать даже маленькие месторождения, которые сегодня нерентабельны из-за отсутствия транспортной инфраструктуры, а уральские заводы смогут транспортировать свою продукцию по короткому морскому «плечу». Новая схема должна значительно нарастить потенциал России в сфере транспортировки грузов и составить конкуренцию маршруту через Суэцкий канал в силу значительно меньшей протяженности и высокой безопасности. Правительство РФ возлагает на проект, инициированный руководством ЯНАО, большие надежды. Ранее в этом месяце руководители страны могли убедиться в потенциале транспортного маршрута — Северного морского пути, по которому впервые суда с партией сжиженного природного газа прошли без ледокольной поддержки и успешно достигли Китая. В майском указе президента России №204 указано поручение нарастить грузопоток по СМП до 80 млн тонн в год.

Эксперты, между тем, обсуждают факт, что для врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова июль складывается чрезвычайно плодотворно. Ранее Ямал посетил с визитом председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Во время поездки он дал старт освоению Харасавэйского месторождения, затем на встрече с Артюховым обсудил развитие других масштабных проектов («Газпром» является крупнейшим инвестором в регионе). 24 июля Артюхов в Москве провел переговоры с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым. Среди опрошенных политологов базовым является мнение, что контакты врио губернатора ЯНАО — красноречивые сигналы для бизнес-элит.

Артюхов считается главным двигателем ямальских инфраструктурных проектов в федеральном правительстве. С 2016 года он работал в качестве заместителя губернатора ЯНАО по экономике. В СМИ отмечается, что за последние два года инвестиции в основной капитал региона достигли триллиона рублей. Данную планку в России на данный момент преодолел, помимо Ямала, только один регион — город Москва.

«Он представляет новую формацию управленцев — прекрасно образованных, имеющих результативный опыт практической работы на самых сложных участках госуправления. Именно он «поднял» Северный широтный ход», — говорил 29 мая министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, комментируя назначение временно исполняющего губернатора ЯНАО.

«Репутация — главный актив, который есть и у политиков, и у бизнесменов. Если премьер-министр [Дмитрий Медведев], главы «Газпрома» и НОВАТЭКа [Алексей Миллер и Леонид Михельсон] демонстрируют конструктивный диалог с Дмитрием Артюховым — значит, они высоко ценят его и рассматривают как человека, ответственного за происходящие в округе процессы в долгосрочной перспективе. Артюхов показывает себя как влиятельный и самостоятельный политик» — считает Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).