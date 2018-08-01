Москва, 1 августа, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Образовательный комплекс международной сети школ Brookes Education Group откроется в московском районе Свиблово до 1 сентября, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Новая школа

По словам руководителя департамента Сергея Лёвкина, новый комплекс объединит детский сад на 240 мест и школу на 550 мест. В составе комплекса — трехэтажное здание площадью более 18,3 тыс. квадратных метров. Оно построено по спецпроекту и соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ближайшие три года в Москве будут построены еще более 120 объектов образования, в которых смогут учиться более 14 тысяч детей.