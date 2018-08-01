Ереван, 1 августа, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю 100 дней своего вступления в должность 17 августа проведет митинг на площади Республики в Ереване.

CivilNet Митинг на площади Республики в Ереване

Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook отметил: «Думаю, что надо серьезно поговорить о том, что произошло в Республике Армения за последние 100 дней и что произойдет дальше, какие шаги предприняло правительства для обеспечения скачкообразного роста в Армении и конкретно какими шагами мы собираемся обеспечить развитие в ближайшее время, какие есть возможности и вызовы, и как нам надо справиться с этими вызовами и использовать эти возможности. И вообще, поговорим о сегодняшней, вчерашней и завтрашней Армении».

По его словам, участие каждого очень важно «для того, чтобы заложить прочный фундамент развития и дать старт практическому развитию Армении».

Некоторые сторонники Пашиняна, однако, считают, что проведение митинга — своеобразный ответ на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который 31 июля заявил, что события последних дней в Армении идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства страны о том, что у него нет намерений организовывать преследования своих предшественников по политическим мотивам.

«Россия как союзник Еревана всегда была заинтересована в стабильности армянского государства. Поэтому происходящее там не может нас не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. За последние дни мы несколько раз доводили наши озабоченности до армянского руководства. Рассчитываем, что ситуация всё-таки пойдет по конструктивному пути», — заявил Лавров.

Бывший пресс-секретарь первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна Карпис Пашоян пишет: «Митинг 17 августа после заявления главы МИД России Лаврова должен расцениваться как демонстрация силы с логикой военного парада. Большая масса людей снова докажет, что они доверяют и поддерживают кабинет Никола Пашиняна, сигнализируя всему миру, что суверенитет и независимость Республики сильно защищены и застрахованы».

Директор информационный программ Общественного телевидения Армения Ваагн Тевосян считает, что «17 августа не митинг Никола Пашиняна. Тем более не митинг новых властей Армении. Даже не митинг народа. 17 августа митинг суверенитета Армении. Я так думаю».

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