Екатеринбург, 1 августа, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации в качестве кандидата в городскую думу имеющему судимость Сергею Рябкову. Официальная причина отказа — претендент не представил необходимые документы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Сергей Рябков единственный (на все 18 одномандатных округов) из всех выдвинувших себя в качестве кандидатов в гордуму, кто ранее был судим (на данный момент судимость погашена).

На данный момент зарегистрированы в качестве кандидатов 88 человек. Семь претендентов получили отказ в регистрации, а ещё трое утратили статус кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в городскую думу Екатеринбурга по единому избирательному округу зарегистрированы семь партий. Среди них четыре парламентских партии (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия и «Единая Россия»), а также «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Яблоко».

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Напомним, что выборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся в единый день голосования — 9 сентября.