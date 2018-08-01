Лондон, 1 августа, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Шесть лет изоляции в здании посольства Эквадора в Лондоне подорвали здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, поэтому он принял решение покинуть убежище, передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Из публикации следует, что 47-летний Ассанж покинет посольство иностранного государстве в течение ближайших недель.

В свою очередь, в полиции Лондона сообщили, что ордер на арест главного разоблачителя американской политики остается в силе. Напомним, власти США обвиняют программиста в разглашении секретной информации. С 2013 года мужчина спасался от преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

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