Грозный, 1 августа, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Саперы продолжают работы по разминированию территорий Чечни и Ингушетии. С начала 2018 года было очищено от неразорвавшихся снарядов и мин около 1,4 тыс. гектаров в лесах и горной местности этих двух северокавказских республик, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Выполнено уже более 70% плана по сплошной очистке, намеченного на 2018 год.

Дэвид Бомберг. Работа саперов (фрагмент). 1919

Всего было обнаружено и уничтожено более 4,2 тыс. взрывоопасных предметов. В основном это неразорвавшиеся артиллерийские снаряды. Их и другие найденные боеприпасы саперы уничтожают на месте накладным тротиловым зарядом.

Работы по разминированию выполняют около 450 военнослужащих инженерных подразделений ЮВО. При разминировании применяется более 40 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнический комплекс «Уран-6».

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Напомним, работы по очистке территории Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов, оставшихся после проведения контртеррористической операции, проводятся в этих республиках с 2012 года. Полностью они должны быть завершены к 2019 году. За это время предстоит разминировать более 12 тыс. гектаров земли. Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории 2,4 тыс. гектаров было обнаружено более 9,2 тыс. снарядов и мин.

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