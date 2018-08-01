Самара, 1 августа, 2018, 11:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день российские банки сконцентрировались на потребительском кредитовании, чему способствует существующее регулирование. При этом бурный рост именно этого вида кредитования вытесняет другие виды кредитования, в том числе субсидирование бизнеса. И это касается как малого и среднего предпринимательства, так и крупного бизнеса. Об этом в ходе своего визита в Самару заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР «Вы недостаточно кредитоспособны»

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Глава ведомства отметил, что за последний год портфель потребительского кредитования вырос более, чем на триллион рублей, и эти темпы сейчас ускоряются.

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«И до тех пор, пока [есть] высокое потребительское кредитование, для другого кредитования места нет. Сбережения, которые формируются, они уходят в этот сегмент, создается инфляционное давление, мешает понижать общую процентную ставку», — цитирует ТАСС слова министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт спрос на крупные потребительские кредиты. Во втором квартале 2018 года доля превышающих 500 тыс. рублей займов увеличилась на 37%. Самыми активными по части кредитования регионами РФ стали Москва и Санкт-Петербург с окружающими их областями.