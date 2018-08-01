Ярославль, 1 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен конкурс на выполнение работ по организации подготовки проектной документации на строительство автомобильной дороги по улице Строителей — от улицы Бабича до Ленинградского проспекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яндекс-карты Улица Строителей

Финансирование по контракту осуществляется за счет средств бюджета города в соответствии с адресной инвестиционной программой Ярославля на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов по мероприятию «Дорожное хозяйство». Объём финансирования по контракту — 4,3 млн рублей — входит в план финансирования, предусмотренный на 2018 год.

Дорогу построят от улицы Бабича до Ленинградского проспекта. Это будет улица местного значения, протяженность участка — 918 метров, ширина улицы в красных линиях — 25 метров, с двумя полосами движения.

Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию на строительство дороги с положительным заключением государственной экспертизы.