Барнаул, 1 августа, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Алтайскому врачу высшей категории, кандидату медицинских наук Павлу Шумихину и без применения компьютерной модели австалийских учёных университета Монаша в Мельбурне известна взаимосвязь жаркой погоды и человеческой смертности.

Солнце тоже с кулаками

«Всё верно. В жаркую погоду значительно возрастает риск смертельного исхода, в особенности людей пожилого возраста. Это в основном связано с декомпенсацией хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и электролитными нарушениями», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

О том, что продолжительная жаркая погода вызывает рост числа смертей, говорят и другие медики. Например в статье ведущих учёных РАН «Волны жары в южных городах Европейской части России как фактор риска преждевременной смертности населения», сказано, что чаще всего в жару наступает смертность от заболеваний системы кровообращения (инфаркт), цереброваскулярных болезней (инсульт), поражений органов дыхания и эндокринной системы (диабет) — особенно у лиц старше 65 лет, а также у страдающих хроническими заболеваниями.

«Например, в Западной Европе во время необычно сильной и продолжительной жары в августе 2003 г. произошло более 70 тыс. дополнительных случаев смерти», — отмечают учёные-медики и подтверждают свои слова статистическими данными.

По итогам этого исследования российские учёные получили ограниченные доказательства того, что относительный прирост смертности в расчете на каждый день во время длинных волн жары более выражен, чем во время коротких волн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, компьютерная модель австралийских учёных позволила спрогнозировать количество выбросов парниковых газов в атмосферу и определить способность человека к адаптации к новым климатическим условиям. По итогам этого исследования был сделан вывод, что число жертв климатических изменений к 2080 году заметно возрастет, и особенно — в Австралии, Индии, Греции, Японии и Канаде.