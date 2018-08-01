Джакарта, 1 августа, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Все ученики из Индонезии вернулись на родину с медалями с международной олимпиады по физике, проходящей в Лиссабоне, Португалия, с 21 по 29 июля, сообщает МИД Индонезии.

U.S. Embassy, Jakarta Индонезийские школьники

В конкурсе Индонезия выиграла 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Учащиеся средней школы из 87 стран соревновались за самый высокий балл в тестах, подготовленных комитетом международной олимпиады по физике. Каждая страна обычно направляет 5 учеников.

Из 87 стран только 17 стран получили золотые медали. 11 стран из 17 — азиатские, 4 европейские страны, США и Австралия.

Посол Индонезии в Португалии Ибну Вахютомо, присутствовавший на церемонии закрытия, заявил, что победа индонезийских детей является сладким подарком к годовщине независимости Индонезии.

«Эта победа еще раз доказывает, что индонезийские ученики могут выступать наравне с другими странами и выигрывать», — отметил посол.

Международная олимпиада по физике является ежегодным конкурсом для учащихся старших классов, направленным на развитие физики и взаимодействие между иностранными студентами. В прошлом году олимпиада проходила в Джокьякарте, Индонезия.