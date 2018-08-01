Рыбинск, Ярославская область, 1 августа, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Минувшей ночью в Рыбинске Ярославской области горел четырехэтажный кирпичный дом на 37 квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По прибытии сотрудники МЧС зафиксировали горение кровли на площади около 100 квадратных метров, из здания были эвакуированы 10 жителей. Как сообщают в ГУ МЧС по Ярославской области, при пожаре никто не пострадал, открытое горение ликвидировано к половине второго ночи. В настоящее время продолжается проливка здания.

Всего в ликвидации пожара было задействовано более 50 человек и 17 единиц техники. По информации ГУ МЧС по Ярославской области, в результате пожара полностью уничтожена кровля дома, частично повреждены квартиры на 3-м и 4-м этажах. Причины пожара, виновное лицо устанавливаются, создана комиссия по определению ущерба.

Состояние дома 1917 года постройки ветхое, на момент возгорания он уже был частично расселен.

«Сразу после сообщения о пожаре на место выехали оперативные службы, была организована рабочая группа КЧС. Специалисты жилкомцентра приехали с ключами от комнат в маневренном жилом фонде, чтобы в случае необходимости сразу передать их жителям, которые остались без крова. Там зарегистрировано 18 семей в количестве 35 человек. Пока жильцы дома разъехались по родственникам, но вся необходимая помощь им будет оказана», — приводит слова главы Рыбинска Дениса Добрякова портал региональных органов власти.

1 августа состоится совещание у главы Рыбинска, а затем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором будут приняты решения о расселении дома, предоставлении необходимой помощи и использовании резервных фондов.