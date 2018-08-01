Курган, 1 августа, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Метровые ямы на дорожном полотне города Кургана создают угрозу аварий и угрожают жизням людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Выбоина на дороге

Сотрудниками прокуратуры и ГИБДД установлено, что автомобильная дорога по ул. М. Горького, ул. Кирова и ул. Монтажников не соответствует нормативным требованиям и создаёт реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям.

Была выявлена яма длиной — 4,02 м, шириной — 3,01 м, глубиной 11,8 см. А также масса выбоин.

Надзорное ведомство с выводами дорожных полицейских обратилось в суд, который удовлетворил требование обязать мэрию Кургана в срочном порядке залатать дыры на дорожном полотне в указанном участке.

ДТП по дорожным условиям регистрируются и за пределами областной столицы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в курганском Шадринске молодая женщина, которая на мотоцикле попала в дорожно-транспортное происшествие, отсудила у дорожников более 100 тысяч рублей: 76 860 рублей за ремонт мотоцикла, а также 30 000 в качестве компенсации морального вреда, оплату услуг экспертов, юристов и госпошлины.