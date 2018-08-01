Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Впечатляющий рост показали продажи новых автомобилей в Петербурге в январе-июне 2018 года. Выросла и доля города на Неве в общероссийском авторынке.

Laitr Keiows Автомобильное «море»

Как сообщило ИА REGNUM 1 августа профильное аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», в первой половине 2018 года в Петербурге было реализовано 74 720 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 20% больше, чем за тот же период 2017 года.

Больше всего проданных машин пришлось на южнокорейский бренд Hyundai. В июне 2018 года эта марка обновила рекорд продаж за один месяц — было продано 2162 автомобиля Hyundai. Второе-третье места — у брендов Kia и Lada. Также в пятерке — Renault и VW. А самый лучший рост продаж в десятке наиболее популярных марок показал бренд Mitsubishi, двукратно увеличивший продажи за полгода.

Показатели июньских продаж несколько скромнее полугодовых — рост на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это объясняется, в том числе, влиянием чемпионата мира по футболу, во время которого потенциальные покупатели отложили свой визит в автосалон. Но все равно это лучший результат продаж автомобилей за один месяц в текущем году. Июльские объемы пока не посчитаны.

В премиум-сегменте в Петербурге тройку лидеров полугодия составляют немецкие марки Mercedes-Benz, BMW и Audi.

«Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-июня 2018 года составила 8,8% (за 6 месяцев 2017 года — 8,7%)», — добавляет источник.

Читайте также: Выпуск автомобилей в Петербурге за полгода вырос на 8%, лидер прежний

Как сообщало ИА REGNUM, производство легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2018 года выросло на 8%, по сравнению с тем же периодом 2017 года. За январь-июнь текущего года с конвейеров петербургских автомобильных заводов Hyundai, Nissan и Toyota в общей сложности сошло 183 200 легковых автомобилей.