Вашингтон, 1 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Прокуроры на начавшемся 31 июля судебном процессе по делу Пола Манафорта — бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа — обвинили его в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении законодательством США. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия И был таков

По словам прокурора Усо Асонея, Манафорт организовал «многомиллионную» схему ухода от уплаты налогов, переводя десятки миллионов долларов через оффшорные счета. Однако его выдала приверженность к роскошному образу жизни, дорогие покупки и крупные «личные расходы», добавил обвинитель.

«Человек, присутствующий в зале заседаний суда, считает, что к нему неприменим ни закон о налогах, ни закон о банковский деятельности», — цитирует агентство слова Асонея.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года президент США Дональд Трамп сравнил Пола Манафорта с мафиози Аль Капоне. Трамп добавил, что ему «очень грустно наблюдать» за тем, как Манафорта обвиняют в уклонении от налогов по «примеру Капоне».

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