Венеция, Италия, 1 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Власти Венеции запретили плавать по Большому каналу и другим основным рекам города на каяках, катамаранах, каноэ и досках, сообщает информагентство Ansa в среду, 1 августа.

Эдуард Мане. Большой Канал в Венеции (Голубая Венеция). 1874

Аналогичный запрет существовал и ранее, но был частичным и распространялся только на первую половину дня всех дней недели, кроме воскресенья. Теперь движение для таких видов судов по основным рекам запрещено полностью, по другим каналам — частично.

Кроме того, полный запрет введен для надувных лодок.