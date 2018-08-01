Анадырь, 1 августа, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Очень важно и актуально, чтобы при повышении пенсионного возраста были оставлены те позиции в отношении возраста выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера и льготные пенсии для коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Чукотского автономного округа, президент РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки» Анна Отке.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Во-первых, у народов Крайнего Севера достаточно низкая продолжительность жизни по сравнению с другими регионами России. Во-вторых, нужно учитывать тяжелые условия, в которых живут жители Крайнего Севера. Они подвержены не меньшим воздействиям, чем работники тяжелых отраслей промышленности. Социальные условия северян во многом схожи с теми, кто работает в тяжелых условиях.

«В России выделены три группы людей, занятых в традиционных отраслях хозяйствования, для которых сохранен прежний возраст выхода на пенсию — оленеводы, рыбаки и промысловики. Для Севера — это хороша опора, но в то же время люди, которые заняты в других отраслях и находящиеся практически в тех же самых условиях, что и люди перечисленных профессий, не подпадают под льготы по возрасту. Людей беспокоит, что, находясь в тяжелых условиях Крайнего Севера, порядок выхода на пенсию получается разный. Самое важное при принятии решения о повышении пенсионного возраста — учитывать условия Крайнего Севера, и необходимо сохранить прежний возраст выхода на пенсию», — высказала свое мнение Отке.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»