Ростов-на-Дону, 1 августа, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Давка после футбольного матча на стадионе «Ростов-Арена» заставила городских чиновников задуматься над организацией массовых мероприятий. Ростовские власти планируют построить пешеходные переходы и создать единую структуру, обеспечивающую организацию всей работы возле стадиона. Об этом сообщил сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарёв во время итогового заседания регионального оргкомитета по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону, передаёт ИА REGNUM 1 августа.

Kamal Hamid Давка

«Опыт проведения первого матча РФПЛ показал, что есть над чем работать. В частности, практика показала необходимость строительства внеуличных пешеходных переходов с южной и северной сторон стадиона. Кроме того, в целях обеспечения безопасности массового движения пешеходов, главным образом во время «выгрузки» стадиона, необходимо дополнительное разделение транспортных и пешеходных на южном подъезде, Ворошиловском мосту и Ворошиловском проспекте. Администрация города уже сейчас начала детальную проработку данных вопросов», - цитирует пресс-служба Кушнарёва.

По словам градоначальнику, необходимо также создать единую структуру, обеспечивающую организацию всей работы возле стадиона, в том числе планирование зрительских потоков и их организацию, а также транспортное обслуживание.

Напомним, 28 июля на «Ростов-Арене» состоялся первый матч РФПЛ. Футбольный клуб «Ростов» принял на домашнем стадионе грозненский «Ахмат». Подопечные Валерия Карпина одержали победу — 1:0. После игры хлынул поток болельщиков.

«Как организована логистика во время матчей на «Ростов-Арене». Из-за давки люди еле идут по Ворошиловскому мосту», — пожаловались футбольные фанаты, выложив подтверждающее видео в социальных сетях.

https://www.facebook.com/rostovnadonu161/videos/2165782450413577/

Стоит отметить, что на «Ростов-Арене» в этом сезоне жёлто-синие проведут 15 матчей. Помимо футбольных поединков на стадионе пройдут другие массовые мероприятия. В частности, 23 сентября состоится концерт Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.

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