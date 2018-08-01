Санкт-Петербург, 1 августа, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Сразу два матча были сыграны 31 июля на стадионе в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата города по пляжному футболу. Сначала в седьмом туре LEX встретился с «Зевсом».

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

В первом периоде подопечные Андрея Брюханова вышли вперёд 2:0, но один гол LEX отыграл ещё до перерыва. Затем в самой середине встречи Александр Хохлюк взял тайм-аут при счете 4:5, а после этого LEX буквально обрушился градом голов на внезапно оторопевших оппонентов. Именно отрезок с 19-й по 22-ю минуту стал ключевым. «Зевс» не сдавался, но отставание было уже слишком большим, сообщается на официальном сайте пляжного футбола Санкт-Петербурга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Всего за период команды поразили ворота друг друга 11 раз, но точнее были игроки LEX, которые вышли на песок в заключительной трети, ведя 8:6. Благодаря четвёртому голу Дмитрия Егорова «Зевс» отставание сократил, но матч не спас. «Фиолетовые» отметили окончание группового этапа выходом в полуфинал и застолбили за собой вторую строчку, которая сведёт их в полуфинале с MT Group.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Первым же клубом, обеспечившим себе место в плей-офф, ещё раньше стал «Кристалл». В седьмом туре команда Александра Елизарова в резервном составе уступила MT Group со счётом 2:5 и потерпела второе поражение кряду, сообщает сайт BSRussia.com. Этой победой футболисты в черной форме убили двух зайцев — оформили путевку в полуфинал и миновали встречи с «Сити» и «Кристаллом» на первой стадии плей-офф.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди мужских команд 2018

Добавим, что 2 августа «Альянс» сыграет с «Пляжем», тогда же и определятся ещё два полуфиналиста. Если команда Дмитрия Куприянова одержит победу в основное время, она сравняется по очкам с «Сити» и MT Group. В этом случае организаторам придётся считать дополнительные показатели.