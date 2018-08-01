Болонья, Италия, 1 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Итальянские чиновники вступили в полемику относительно возможного открытия мечети в Болонье, сообщает Il Fatto Quotidiano в среду, 1 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Местные власти в лице мэра Вирджинио Меролы, представляющего Демократическую партию, выступают за, римские чиновники (заместитель министра культурного наследия и туризма Лючия Боргонзони, правящая партия «Лига») — против.

Мэр Болоньи намекает, что единомышленники Маттео Сальвини выступают против открытия мечети по идеологическим соображениям. Мерола подчеркивает, что итальянские законы дают равные права, в том числе в сфере религии, всем гражданам.

Боргонзони в свою очередь считает, что проблема совершенно в другом: у властей Болоньи не так много свободных средств, чтобы тратить значительные суммы на открытие мечети ради симпатий избирателей-мусульман и своего будущего переизбрания.