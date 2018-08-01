Копенгаген, 1 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Мусульманки Дании выйдут по всей стране на акции протеста против запрета хиджаба, сообщает Geo TV.

Хиджаб

Сегодня, 1 августа, вступает в силу закон, запрещающий женщинам закрывать лицо на публике. К манифестациям присоединятся не только мусульманки.

Напомним, в мае 2018 года Дания поддержала Францию и другие государства Евросоюза, введшие запрет на хиджаб. Обоснование подобному закону было следующее: закрытое лицо унижает женщин и делает их гражданами второго сорта, что не соответствует демократическим ценностям содружества.