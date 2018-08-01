Киев, 1 августа, 2018, 10:23 — ИА Регнум. На Украине действующая власть не верит в победу на президентских выборах 2019 года, поэтому в оставшееся до плебисцита время постарается максимально украсть. Об этом 31 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сомневаюсь, что эта власть реально верит в то, что они могут выиграть президентские выборы. По сути, им остается последний год нахождения при власти. За это время надо постараться максимально украсть. Чтобы максимально украсть, надо не заниматься социальными подачками, потому что бюджет на самом деле пустой, а просто красть, грубо говоря», — считает Корнейчук.

По его словам, в 2014—2015 гг. действующая власть выводила кредиты МВФ через «ПриватБанк» (сейчас государственный, на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому).

«Он (бюджет — ред.) не настолько хорош, как эта власть надеялась, если бы МВФ дал транши… У них не настолько радостная ситуация, которая была в 2014—2015 гг., когда завалили миллиардами долларов от МВФ и можно было дерибанить, выводить (средства — ред.) через «ПриватБанк»… Собственно, почему лавочка с траншами закрылась, потому что перед МВФ не отчитались, куда делись деньги, выделенные в 2014—2015 гг.», — считает Корнейчук.

Он также отметил, что перед выборами Киев не пойдет на очередное повышение зарплат и пенсий, как многие того ожидают.

«Когда повысили минимальную зарплату до 3200 грн (около 120 долл.), то этим власть протестировала общественное мнение. Они увидели, что это никак не повлияло на рейтинги, соответственно давать очередные подачки под выборы вряд ли будут», — добавил политолог.

Напомним, в конце июля заместитель главы парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко в интервью интернет-изданию «Главком» заявил, что в рамках президентской избирательной кампании уже начал работать предвыборный штаб Порошенко.

«Я не хочу раскрывать детали, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия», — сказал Березенко, добавив, что руководителем предвыборной кампании Порошенко является один из ближайших соратников президента Игорь Грынив.

ИА REGNUM напоминает, что очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.