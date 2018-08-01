Тбилиси, 1 августа, 2018, 10:17 — ИА Регнум. На военной базе Вазиани в Грузии сегодня, 1 августа, начинаются совместные учения стран-членов и партнеров Североатлантического альянса Noble Partner 2018 («Достойный партнер — 2018»). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

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Отмечается, что в учениях примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов и партнеров НАТО. Сценарий манёвров предполагает проведение полевых и командно-штабных занятий, боевые стрельбы, а также отработку взаимодействия маневренных и боевых элементов. Мероприятия учений продлятся до 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в учениях «Достойный партнер — 2018» примут участие офицеры армянских Вооружённых сил. В Грузию поедет группа в составе четырех офицеров, заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

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