Ярославль, 1 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. С 1 августа рекламное агентство «Два слона» расторгло с партией договор на размещение агитационных материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

ПАРНАС

С рекламным агентством, которым владеет депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин, ярославское отделение партии ПАРНАС заключило договор на размещение своих агитационных материалов на 71 билборде до 1 сентября 2018 года. «Партия народной свободы» размещала свою политическую рекламу только на конструкциях «Двух слонов».

«Они объяснили, что расторгают договор по указанию директора департамента общественных связей Ярославской области Анастасии Костиковой. Нам положена неустойка в рамках гражданского законодательства, если докажем убытки. Но на выборах нет убытков, а по договору штрафов не предусматривается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

В ярославском отделении партии решили, что будут искать другие способы размещения агитационных материалов, а жалобы на противоправные действия лиц с использованием должностного положения уже направлены в Следственный комитет, полицию, прокуратуру. В рекламном агентстве «Два слона» ситуацию, сославшись на отсутствие в России Дмитрия Кузьмина, комментировать отказались.